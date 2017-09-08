Берлин, 8 сентября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Впервые после теракта в Кабуле, который произошел в дипломатическом квартале 31 мая 2017 года, власти Германии возобновляют депортацию афганских беженцев, пишет 7 сентября Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Баварский совет по делам беженцев сообщил о том, что депортация 15 афганцев, которым было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ, запланирована на 12 сентября из аэропорта Дюссельдорфа.

О том, что несколько рейсов планируется осуществить до проведения выборов в бундестаг, немецким политикам и правозащитникам было известно уже в августе.

Беженцы из Афганистана не были депортированы в летние месяцы 2017 года, так как, согласно отчету Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (Bamf), ситуация в стране была небезопасной.

Опубликованный отчет Bamf в середине августа позволил планировать и осуществлять депортацию в связи с улучшением обстановки в Афганистане. В октябре 2017 года будет опубликован новый отчет о ситуации безопасности, согласно которому ведомства решат, продолжится ли депортация афганских беженцев.

Напомним, после теракта в Кабуле члены парламентских фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых призывали правительство прекратить депортацию беженцев. За это также выступают все представители правозащитных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство Германии заказало у итальянской компании Meridiana 15 чартерных рейсов, каждый из которых стоит около €300 тыс.

На сегодняшний день были осуществлены пять рейсов и в общей сложности депортированы 107 афганских беженцев, в том числе рецидивистов.