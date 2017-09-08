Москва, 8 сентября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Торги по Brent 7 сентября завершились ростом. Рост котировок возобновился с уровня $53,87 на европейской сессии на фоне общего ослабления доллара США и снижения доходности 10-летних американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

eluela31 Нефть

Сессионное ралли остановилось на уровне $54,64. В ожидании выхода отчета минэнерго США покупатели отступили к уровню $53,93. На новостях цена падала до $53,87, но к закрытию торгов вернулась обратно к дневному максимуму на фоне общего ослабления доллара.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 сентября, выросли на 4,6 млн баррелей, до 462,4 млн баррелей (прогноз был +4,022 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 3,2 млн баррелей, до 226,7 млн баррелей (прогноз был — 5,438 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,396 млн баррелей (прогноз был — 3 млн баррелей).

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 749 тысяч баррелей в сутки, до 8,781 млн баррелей в сутки. Данные отчета искажены ураганом «Харви», поэтому участники рынка спокойно отнеслись к росту запасов нефти.

Сегодня, 8 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,49%, до $54,73. Сопротивление на уровне $54 покупателями пройдено, следующая цель для них — $57. Если доллар продолжит сдавать позиции своим конкурентам, то цена на Brent там будет к 25 сентября 2017 года.

Напомним, 7 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,53%, до $54,49 за баррель, WTI снизилась на 0,18%, до $49,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 51,61 за баррель.

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