Москва, 8 сентября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал президенту Украины Петру Порошенко изучить опыт «одного грузина», который «не за то взялся». Так он ответил на слова Порошенко о необходимости создать условия, чтобы России из-за Крыма «запекло».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — написал Пушков.

Также Пушков предложил Украине заняться не возвращением Крыма, а возвращением к показателям 1990 года по доле ВВП на душу населения. Или возвращением на экономический уровень времен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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По мнению Пушкова, сейчас для Украины это «недосягаемая ныне высота». Что касается Крыма, то его Киеву не увидеть никогда.

«Крымчане никогда не вернутся туда, где насаживают ненависть к России», — заключил Пушков.

Ранее в своем ежегодном обращении к парламенту Порошенко заявил о том, что силой вернуть Крым нереально, однако можно «создать условия», когда полуостров станет для России «непосильной ношей».

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Для того чтобы России «запекло», Киев намерен задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Отметим, что вопрос с Грузией не является для Киева посторонним. Так, в свое время на Украине пытался сделать политическую карьеру третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он полностью перенял риторику Киева и обвинял Россию во всех грехах: оккупации Крыма и вводе войск в Донбасс, в разжигании сепаратизма и многом другом.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Антироссийская риторика была его коньком и в годы президентства в Грузии. В итоге Саакашвили лишился президентского поста. В Грузии ему предъявлено обвинение по четырем уголовным делам, Главная прокуратура Грузии подала ходатайства сразу к двум структурам Украины — министерству юстиции и Генеральной прокуратуре — о задержании и экстрадиции политика.

Не сложилось у него и на Украине. После ряда скандалов в ноябре 2016 года он покинул свой пост главы Одесской облгосадминистрации. Саакашвили заверил, что для того, чтобы «начать новый этап борьбы». Экс-президент Грузии подверг критике действующее руководство Украины и пообещал бороться до «полной победы» и избавить страну от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови солдат, на жертвах майдана».

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6 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение гражданства Украины. Гражданство ему дали при вступлении в должность главы Одесской администрации

По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины Петра Порошенко, использовав при этом подложные документы. Саакашвили, проведя некоторое время в поездках по странам ЕС и в США, заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября.