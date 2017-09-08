Казань, 8 сентября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Татарии на своём официальном сайте сначала дало разъяснение по изучению татарского языка в школах республики, а потом удалило новость, противоречащую поручению президента РФ Владимира Путина. Кешированная страница сохранилась в поисковиках интернета, потому читатели ИА REGNUM могут ознакомиться с содержанием послания из администрации Минниханова.

Mon.tatarstan.ru Разъяснение минобрнауки РТ

Напомним, Генпрокуратура РФ совместно с Рособрнадзором проведёт проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

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Одновременно с этим Владимир Путин поручил главам регионов принять меры по доведению объёма изучения русского языка по основным общеобразовательным программам до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России. Кроме того, в регионах должно быть обеспечено изучение по основным общеобразовательным программам языков из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе России, на добровольной основе по выбору родителей или иных законных представителей обучающихся.

Но, видимо, республиканское ведомство с этим не согласно, иначе как ещё объяснить их заявление, сделанное 7 сентября 2017 года, спустя неделю после президентских поручений.

«Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся», — говорилось в новости с официального сайта министерства Татарии.

В своём разъяснении представители ведомства ссылались на Конституцию республики и региональный закон «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», которым «устанавливается наряду с русским татарский язык».

Стоит отметить, что республиканская Конституция базируется на договоре о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. Данный документ перестал действовать в августе 2017 года и не был пролонгирован.

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В своём разъяснении образовательное ведомство Татарии также отметило, что премьер-министром республики Алексеем Песошиным «принято решение о доведении с 1 января 2018 года объёмов изучения русского языка до объёмов, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации».

«Также прорабатываются иные меры по совершенствованию языковой политики в Республике Татарстан», — резюмировали в министерстве, утаив подробности, за счёт каких предметов будут увеличены часы русского, если татарский всё равно останется обязательным для изучения всеми учениками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казани родители русскоязычных школьников стали собирать факты принуждения к изучению татарского языка в школах. Папку с обращениями они передали министру образования РФ Ольге Васильевой 30 августа на Общероссийском родительском собрании.

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Передачей папки они не ограничились. Было подготовлено типовое заявление на выбор основной образовательной программы для детей. Родители после начала учебного года начали массово подавать заявления на имя директоров, ссылаясь на нормы российского законодательства.

«Прошу исключить из программы моего ребёнка учебные предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке». Настоящим заявлением также уведомляю, что согласия для фиксирования моего выбора учебного плана родительским комитетом или общим родительским собранием я не давал (-а)», — говорится в типовом бланке.

Последующая реакция минобрнауки Татарии с публикацией разъяснения и последующим удалением оного вызвала бурные дебаты в социальных сетях. Родители ещё раз напомнили, что ничего не имеют против татарского, но настаивают на добровольности его изучения.

«Право получать уроки русского языка в полном объёме, выбор же для изучения родного языка за родителями. Вот и возникает коллизия, где найти часы для обязательного изучения татарского как государственного. Почему-то этот вопрос перекладывается на всех родителей. В то время, как сохранение, изучение и развитие языка — это дело властей РТ. Так что пусть придумывают новую языковую политику — это не проблема родителей», — пишет Юлия А.