Москва, 8 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 7 сентября снижением по доллару и евро. Совпало так, что на момент открытия биржи курс американского доллара продолжил нисходящее движение, а цена на нефть сорта Brent обновила максимумы среды, поднявшись до $54,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На этом фоне пара доллар/рубль упала до 57,03 рубля, евро/рубль — до 68,14 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс доллара в ходе торгов в Нью-Йорке снизился до 56,78 рубля. Во время пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги значительно подорожала единая валюта, чем усилила давление на доллар США. Падение евро ограничилось уровнем 68,04 рубля. По итогам дня рубль у доллара отыграл 45 копеек, а против евро закрылся почти по нулям.

Сегодня, 8 сентября, падение курса доллара возобновилось по всему рынку Форекс. Баррель Brent подорожал на 0,4%, до $54,70 за баррель. В четверг участники рынка проигнорировали увеличение запасов нефти в США за минувшую неделю на 4,6 млн баррелей, понимая, что их исказил ураган «Харви». Так как цена пробила уровень $54, покупатели нацелились на $57.

Ослабление американского доллара и дорожающая нефть создали благоприятные условия для укрепления российской валюты. Ранее по паре доллар/рубль выделилась зона поддержки 56,00−57,30 рубля. Но, скорее всего, курсу рубля будет проблематично пройти отметку 56 рублей.

У продавцов доллара на пути встретится уровень 56,50, на котором формировались короткие позиции по рублю в мае месяце текущего года. Против единой валюты рубль сохранит боковое движение в диапазоне 68,00−68,75 рубля.

Напомним, 6 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 45 коп. (-0,78%), до 56,90 руб., курс евро — на 1,00 коп. (-0,01%), до 68,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-8,33%), евро/рубль — 344,2 млн евро (-31,29%).

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