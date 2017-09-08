Лондон, 8 сентября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил недоверие к британскому переговорщику по Brexit Дэвиду Дэвису, пишет 7 сентября Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Юнкер скептически относится к успеху на переговорах по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, а также сомневается в «рвении» Дэвида Дэвиса достичь действительных результатов в ходе обсуждения Brexit.

«Больше всего нас беспокоит позиция Великобритании в отношении вопроса о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, — отмечает Мишель Бранье, переговорщик по Brexit от Евросоюза, — Лондон предлагает Брюсселю приостановить законодательство ЕС на ирландской границе, чтобы проверить, какими будут отношения в будущем, но этого не будет».

Европейские эксперты считают, что Великобритания, таким образом, хочет использовать Ирландию, чтобы проверить, как будет действовать функционирование границы вне рамок общего рынка и таможенного союза ЕС после Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, будущее границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, пограничный и таможенный контроль которой, по оценкам экспертов, может обходиться Лондону после Brexit более €1,12 млрд ежегодно, остается «неясным».

Третий раунд переговоров по Brexit, завершившийся в августе 2017 года прошел, как пишут европейские СМИ, «безрезультатно»: стороны не достигли «никакого прогресса» в обсуждении основных спорных вопросов.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.