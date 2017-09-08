Пекин, 8 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Китайский корреспондент голландской газеты NRC Handelsblad, недавно была овинил ее фальсификациях, сообщает 7 сентября газета Global Times.

Tagilka.ru СМИ

Сотрудник издания по имени Чжан Чаоцюнь опубликовал 3 сентября статью в общественных СМИ, критикуя корреспондента издания в Китае Оскара Гаршагэна за фальсификацию новостей и даже копировании их из других СМИ. На следующий день Чжан уволился из издания.

5 сентября главный директор издания Петер Вандермерш встал на защиту своего подчиненного, объясняя все происходящее личной неприязнью Чжана.

Тем не менее, Чжан отрицает все сказанное Вандермершем, называя это безответственными высказываниями, лишенными объективности.

Как стало известно, голландская газета рассматривает все варианты решения проблемы, включая судебный.

Чжан надеется, что независимые и нейтральные организации смогут разобраться в произошедшем и он готов оказать всяческую в этом помощь.