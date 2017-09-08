Томск, 8 сентября, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Голодовку объявили учащиеся кадетского корпуса в Томске: в пище четвертый раз с начала учебного года обнаружены личинки насекомых, передает ТВ 2.

Olx.pl Опарыши

О ЧП в учебном заведении рассказала мать одного из учащихся.

«Этот вопрос наши дети подняли еще на прошлой неделе, когда нашли опарышей первый раз», — сказала женщина.

По ее словам, директор, зная о случившемся, обещал принять меры. Между тем безобразное качество питании родители и учащиеся констатируют еще с предыдущего учебного года. Жаловаться родители боятся.

«Дети оказались смелее родителей, объявив голодовку. Наверное, это и есть настоящие будущие офицеры», — сказала мать.

Отмечается, что еда с личинками в этом учебном году подается к столу в кадетском корпусе уже в четвертый раз. По словам матери одного из ребят, некоторых рвало.

«Сейчас у меня с ребенком связи нет. Я не знаю, будут ли они обедать. Сын быстро мне сообщил: мам, мы отказались есть, потому что в каше опять опарыши. И все», — сообщила она.

Известно, что в учебном заведении проводится комплексная проверка с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора.

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