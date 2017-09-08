Майами, США, 8 сентября, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Число жертв урагана «Ирма» на данный момент составляет, как минимум, 13 человек, сообщает International Business Time.

Michael Rivera Последствия урагана

Ранее сообщалось о десяти погибших, шесть из которых — на острове Сен-Мартен. На данный момент к ним добавились погибшие на Виргинских островах, — по разным данным, это три или четыре человека.

Напомним, ураган «Ирма» уже атаковал французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, Антигуа и Барбуду, Пуэрто-Рико, и в данный момент проходит Доминиканскую Республику.

В настоящий момент ураган ослаб до четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона — скорость ветра «Ирмы» снизилась до 280 км/ч, ‑ и его эпицентр проходит севернее побережья Доминиканской Республики и Гаити, однако шторм все еще представляет серьезную опасность.

8 сентября ураган «Ирма» атакует Багамские острова, после чего стихия обрушится на американский штат Флорида. В штате введен режим чрезвычайного положения, в Майами объявлена эвакуация жителей.