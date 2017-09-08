Москва, 8 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Уникальной машиной назвал российский БМПТ «Терминатор» вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Twitter.

Kalabaha1969 БМПТ «Терминатор» вооружённых сил Казахстана

Комментируя реакцию сирийских и израильских экспертов на боевую машину поддержки танков, которая в 2017 году будет поставлена на вооружение, вице-премьер написал в микроблоге:

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Александр Шевченко, начальник Главного автобронетанкового управления российского Минобороны, заявил, что интерес в «Терминатору» проявили несколько стран, в частности Израиль и Сирия.

Читайте подробнее: Минобороны впервые закупит боевые машины «Терминатор»

Напомним, до недавнего времени «Терминаторы» производились только на экспорт. В этом году в ходе военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны заказало «Уралвагонзаводу» первую партию этих машин.

«Терминаторы» успешно прошли боевые испытания в Сирии. Машины оснащены полноценной бронезащитой, автоматизированной системой управления огнем и высокоэффективными средствами обнаружения целей.