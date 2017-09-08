Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка вынес приговор главе металлургической компании Global Metallurgy Эрдалу Куюмку, передает Reuters.

В тюрьме

Суд приговорил главу металлургической компании из Нью-Йорка к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения по делу о поставках в Иран продукции, которая могла быть использована в военных целях.

Адвокаты Куюмку уже заявили, что не согласны с приговором, так как считают его чрезмерно суровым.

«Мы очень разочарованы сегодняшним приговором суда и будем изучать доступные варианты (апелляции)», — прокомментировал решение суда адвокат Куюмку Патрик Маллин.

Сообщается, что компания Куюмку, гражданина США турецкого происхождения, поставляла в Иран кобальт-никелевый порошок, используемый в ракетной и аэрокосмической промышленности.