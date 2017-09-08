Берлин, 8 сентября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Самым популярным политиком в ФРГ среди немецких граждан был признан министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар, пишет 7 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на результаты социологического исследования немецкого института Infratest Dimap.

Kremlin.ru Зигмар Габриэль

В рамках опроса его кандидатура достигает своего максимального значения уже второй раз: в июле 2017 года он также был признан самым популярным немецким политиком.

Зигмар ненамного «обошел» канцлера Германии Ангелу Меркель, кандидатура которой набрала 63% голосов.

Министр финансов Вольфганг Шойбле тоже показывает «хорошие результаты»: 62% респондентов отметили, что он — популярный политик в ФРГ. Глава МВД Томас де Мезьер набрал 49%.

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц популярен всего среди 39% респондентов. Это даже меньше, чем у председателя партии «Зеленых» Джема Оздемира, которого считают популярным 47% опрашиваемых.

Как сообщает ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Основное противостояние идет между Союзом ХДС/ХСС (правящая коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) во главе с Ангелой Меркель и Социально-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, который также является кандидатом на пост канцлера ФРГ.

Согласно еженедельным результатам социологических опросов, бессменным лидером остается Союз ХДС/ХСС.