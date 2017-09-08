Берлин, 8 сентября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Около 84% немецких граждан считают, что «Турции не место в ЕС», пишет 7 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на результаты социологического исследования немецкого института Infratest Dimap.

Флаги Турции и ЕС

Таким образом, лишь 12% граждан ФРГ не исключают, что Турция войдет в среднесрочной или долгосрочной перспективе в ряды стран — членов Евросоюза.

Помимо этого, 88% немцев хотели бы, чтобы немецкое правительство решительнее выступало против Турции и продления переговоров о ее членстве в ЕС. Данный показатель повысился на 5% с зимы 2017 года.

77% считают, что бундестаг должен настаивать на введении экономических санкций против Турции. Одновременно с этим 80% считают, что канцлеру Германии следует поддерживать диалог с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлин сможет принять решение о прекращении переговоров с Турцией по вопросу ее членства в Европейском союзе только после проведения выборов в бундестаг 24 сентября.

Сама канцлер Ангела Меркель, а также ее главный соперник Мартин Шульц, заявили ранее, что выступают за прекращение переговоров.

Напомним, Турция уже много лет является кандидатом на вступление в ЕС. Брюссель постоянно выдвигает Турции новые условия вступления в союз, которые в большинстве своем Анкара выполняет.

К тому же Европейский союз обеспокоен несоответствием турецкого законодательства своему, чем обосновывается постоянное откладывание предоставления членства в ЕС.