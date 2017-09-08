Вашингтон, 8 сентября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. В США пятеро бывших президентов страны — Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер — объявили о создании фонда для помощи пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма», сообщает The Business Insider.

FEMA Photo Library Последствия урагана

Фонд «One America Appeal» будет собирать пожертвования частных лиц и организаций для помощи пострадавшим от «Харви» в Техасе и, в последующем, пострадавшим от «Ирмы» во Флориде.

Согласно совместному заявлению, непосредственно на помощь уйдут «100 центов с каждого доллара», который граждане США пожертвуют в фонд бывших президентов.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на юг США в ночь на 26 августа. От стихии пострадали штаты Техас и Луизиана. Ураган стал самым разрушительным для США после шторма «Катрина», разрушившего Новый Орлеан в 2005 году. По предварительным оценкам, ущерб от стихии на юге США исчисляется $180 млрд.

А в настоящий момент к штату Флорида направляется ураган «Ирма», скорость ветра которого достигает 300 км/ч. Ожидается, что ущерб от «Ирмы» на востоке также может оказаться огромным.