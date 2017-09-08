«Плохая компания для Тиллерсона»: Госдеп оценил комментарий Путина
Вашингтон, 8 сентября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Интересным комментарием назвала слова российского президента Владимира Путина об американском госсекретаре Рексе Тиллерсоне официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.
Комментируя слова российского президента о том, что Тиллерсон «попал в плохую компанию», американский дипломат сказала:
«Очень интересный комментарий президента Владимира Путина».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума российский президент заявил, что Тиллерсон уклоняется от сотрудничества с Москвой под влиянием «плохой компании».
Тиллерсон был упомянут в связи с тем, что в 2013 году получил от России орден Дружбы.
«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы, — сказал Путин. — Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает».
Напомним, Науэрт заявляла, что Госдепартамент не хочет продолжать дипломатическую схватку с Россией по принципу «око за око».
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