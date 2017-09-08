Вашингтон, 8 сентября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Интересным комментарием назвала слова российского президента Владимира Путина об американском госсекретаре Рексе Тиллерсоне официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Kremlin.ru Владимир Путин награждает Рекса Тиллерсона Орденом Дружбы. 2013

Комментируя слова российского президента о том, что Тиллерсон «попал в плохую компанию», американский дипломат сказала:

«Очень интересный комментарий президента Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума российский президент заявил, что Тиллерсон уклоняется от сотрудничества с Москвой под влиянием «плохой компании».

Тиллерсон был упомянут в связи с тем, что в 2013 году получил от России орден Дружбы.

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы, — сказал Путин. — Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает».

Напомним, Науэрт заявляла, что Госдепартамент не хочет продолжать дипломатическую схватку с Россией по принципу «око за око».

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