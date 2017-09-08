Ломе, 8 сентября, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Полиция и правительственные войска применили слезоточивый газ против нескольких сотен протестующих в столице Того, передает Reuters.

Ντουντούκα Применение слезоточивого газа

Сообщается, что полиция применила силу в отношении демонстрантов, устроивших сидячую забастовку в центре Ломо. Ряд политических активистов был задержан.

Сидячая забастовка была объявлена вчера вечером. Несколько сот активистов разместились на одном из центральных перекрестков Ломо.

Протестующие заявляли, что останутся сидеть на асфальте до отставки президента Фора Эссозимны Гнассингбе, семья которого находится у власти уже 50 лет.

Отец действующего президента, Эйадема Гнассингбе, правил Того 38 лет, пришел к власти в результате военного переворота 1967 года. Фора Эссозимна Гнассингбе стал главой страны после смерти отца в 2005 году.