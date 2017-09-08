Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. На Камчатке сегодня, 8 сентября, сразу два самых активных вулкана произвели по одному пепловому выбросу — на Шивелуче столб поднялся на 8 км при высоте исполина в 3283, а на Ключевском — до 6 км при высоте гиганта 4750 метров.

NASA Вулкан Шивелуч

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM вулканологи, от Шивелуча шлейф растянулся на три десятка километров в сторону залива Озерной.

«Шлейф от Ключевксого также протянулся в сторону указанного залива. На пути движения облаков от вулканов населенных пунктов нет», — сказали специалисты.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что из населенных пунктов Усть-Камчатского района, который ближе всего расположен к вулканам, сообщений о выпадении пепла не поступало.

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Напомним, Ключевской вулкан считается самым высоким вулканом Евразии, а Шивелуч — самым северным исполином Камчатки, и оба они — одни из самых активных на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, время от времени Ключевской и Шивелуч выбрасывают столбы пепла и газа на разную высоту. Иногда частицы пепла долетают до поселков Усть-Камчатского района. В таких случаях там, как правило, выпадет небольшое количество пепла, что не опасно для людей.