Пекин, 8 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Администраторов онлайн-групп в китайских мессенджерах обяжут вести группы надлежащим образом, сообщает 7 сентября агентство «Синьхуа».

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Администрация по киберпространству Китая выпустила новые правила ведения онлайн-групп, согласно которым их руководство должно контролировать поведение членов групп, а также нести ответственность за информацию, которая в них появляется в соответствии с законом, пользовательским соглашениям и конвенциям.

Поставщики информационных сервисов должны будут взять всю полноту ответственности по контролю за информацией, а также обладать достаточным профессионализмом и степенью технических мощностей, чтобы отвечать требованиям контроля за их услугами.

Поставщики услуг должны будут верифицировать личности состоящих в группах людей, а также разработать систему рейтинга доверия, принимая все необходимые меры для защиты личной информации пользователей.

В то время, как онлайн-сервисы делают жизнь людей легче, некоторые поставщики и администраторы не справляются с выполнением их обязанностей, позволяя распространять контент, содержащий нецензурную брань, насилие и мошенничество.

Напомним, что ранее житель китайской провинции Аньхой был заключен под пятидневный административный арест за использование оскорбительной нецензурной брани в адрес местных служителей правопорядка в одной из групп в одном из самых распространенных в Китаем мессенджеров WeChat.