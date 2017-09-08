Москва, 8 сентября, 2017, 04:05 — ИА Регнум. «Службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений, — сказал он. — Так, за восемь месяцев 2017 года в федеральный бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что на 32% больше соответствующего периода прошлого года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам главы ФНС, рост обеспечили сборы налога на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на доходы физических лиц.

Мишустин уточнил, что налог на прибыль обеспечил 17%-й рост бюджетных поступлений (или 2,3 трлн руб.), НДС — 15% (1,9 трлн руб.), НДФЛ — восемь процентов (два триллиона рублей), акцизы принесли 17%.

Глава службы отметил, что налоговые постуления в бюджет увеличиваются в том числе благодаря «кумулятивному эффекту» от налогового администрирования. Доля этого прироста составляет два процентных пункта.