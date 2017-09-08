Атланта, США, 8 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Американская компания Equifax, одно из трех крупнейших бюро по потребительскому кредитованию, заявила об утечке персональных данных 143 млн человек из своей базы, передает The New York Times.

Хакер

Согласно заявлению Equifax, хакеры имели доступ к файлам в базе компании с середины мая по июль 2017 года, используя слабое место в программном обеспечении веб-сайта.

Хакеры также смогли получить доступ к именам, датам рождения и адресам потребителей в базе, их номерам социального страхования, номерам водительских прав и других документов. Также могли быть украдены номера 209 тыс. кредитных карт.

Отмечается, что утечка Equifax для потребителей является гораздо более опасной, чем утечка Yahoo 2016 года, в результате которой хакеры получили доступ к миллиарду аккаунтов сайта, — данные Equifax содержат гораздо больше личной информации.

Напомним, в декабре 2016 года Компания Yahoo заявила об обнаружении трехлетней «бреши в безопасности» системы, которая привела к утечке данных аккаунтов около миллиарда пользователей сайта. Взлом является крупнейшим в истории.

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