Владивосток, 8 сентября, 2017, 04:15 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на площадке третьего Восточного экономического форума заявил, что недоволен совместной работой по развитию экономики между Японией и ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mj-bird Флаг Японии

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«На тему того, как оценивают нашу работу по развитию Дальнего Востока совместную… Мне не нравится, мы очень медленно работаем», — прокомментировал Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что экономика между Японией и Дальним Востоком не растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году принять участие в форуме приехали свыше 6 тыс. человек более чем из 60 стран. Самой многочисленной стала делегация из Японии, в состав которой вошли почти 350 человек.