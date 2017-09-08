Пекин, 8 сентября, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Жоау Лоуренсу с избранием на пост президента Анголы, сообщает 7 сентября агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Жоао Лоуренсу

В своем поздравительной телеграмме Си отметил, что Ангола является важным африканским стратегическим партнером Китая.

«Я придаю огромную важность развитию китайско-ангольских отношений и готов работать с вами во имя еще больших достижений в развитии китайско-ангольского стратегического партнерства, которое принесет выгоды странам и народам», — заявил Си.

Напомним, что Китай рассматривает Анголу, являющуюся поставщиком нефти, в качестве важного партнера в Африке. Китайские компании ведут там строительство ГЭС, а также высотных зданий на деньги китайских корпораций и правительства КНР.