Мирный, Якутия, 8 сентября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. В якутском городе Мирный накануне вечером, 7 сентября, в здании цеха Западных электрических сетей при обрушении железобетонных плит пострадали два человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Опасность

По информации республиканского управления МЧС России, в здании цеха Западных электрических сетей проводились ремонтные работы, однако из-за несоблюдения правил техники безопасности обрушилось несколько железобетонных плит.

В результате падения железобетонных плит пострадали два человека.

К месту происшествия были стянуты 14 единиц техники и 51 специалист, включая представителей МЧС, Якутского военизированного горно-спасательного отряда, а также алмазодобывающей компании АЛРОСА.

«Причины обрушения выясняются, на месте происшествия работает комиссия. Несущие конструкции здания не повреждены», — говорится в официальном сообщении спасателей.