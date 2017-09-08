Пекин, 8 сентября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместных усилий всего мирового сообщества для решения ядерного кризиса на Корейском полуострове, передадет 7 сентября агентство «Синьхуа».

Casa Rosada Argentina Ангела Меркель и Си Цзиньпин

Во время своего телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Си отметил что неопровержимое утверждение о возможности разрешения ядерного кризиса на полуострове исключительно мирными средствами, включающими в себя диалог и консультации, было неоднократно подтверждено фактами.

Си подчеркнул, что Китай непреклонен в вопросе необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, а также остается верен режиму ядерного нераспространения во имя защиты мира и стабильности в Северо-восточной Азии.

Меркель, в свою очередь, заявила, что Германия поддерживает мирное решение корейского ядерного кризиса при помощи политических средств, а также прилагает усилия вернуть все заинтересованные стороны обратно к диалогу и переговорам.

Федеральный канцлер также предложила усилить взаимодействие и координацию с китайской стороной с целью скорейшего поиска решения проблемы.

Напомним, что 3 сентября КНДР испытала свою первую водородную бомбу, что настроил США и их сателлитов вроде Японии еще более настороженно и агрессивно по отношению к Северной Корее. Параллельно с этим в Южной Корее продолжается развертывание американской системы ПРО, против которой яростно протестует Китай, поскольку, как и Северная Корея видит в ней угрозу собственной безопасности.