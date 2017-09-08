В Каталонии приняли закон о порядке выхода из Испании
Барселона, Испания, 8 сентября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Закон о переходном периоде, предусматривающий выход Каталонии из Испании, принят большинством голосов в региональном парламенте, пишет испанская газета El Pais.
В пользу этого законопроекта высказался 71 депутат каталонского парламента, против проголосовали десять народных избранников. Никто не воздержался.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября каталонские законодатели приняли закон о проведении в регионе 1 октября референдума об отделении от Испании. После этого каталонское правительство подписало соответствующий указ.
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Однако на следующий день испанский Конституционный суд признал это решение незаконным. Инициатором судебного рассмотрения выступил премьер-министр страны Мариано Рахой.