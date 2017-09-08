Иерусалим, 8 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС не пустит главу Международного комитета Красного креста к пленным гражданам Израиля, передает Reuters.

Hoheit Демонстрация членов ХАМАС

Президент МККК Питер Маурер сообщил журналистам, что представители ХАМАС отказали ему в посещении двух пленных израильтян, которые находятся в Секторе Газа.

Маурер пояснил журналистам, что МККК важно установить условия содержания заключенных как с израильской, так и с палестинской стороны, однако в отношении пленников ХАМАС этого установить не удалось.

Израиль требует освобождения пленных. Представители ХАМАС, в свою очередь, настаивают на освобождении 54 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Глава МККК находится с «миссией мира» на Ближнем Востоке и ранее провел переговоры с обеими сторонами противостояния в Палестине.

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