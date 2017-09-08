Приморский край, 8 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Российско-китайское сотрудничество в различных сферах достигает конкретных результатов, заявил президент России Владимир Путин китайскому вице-премьеру Ван Яну на встрече во Владивостоке, передает 7 сентября агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Владимир Путин и Ван Ян

Путин поздравил Китай с успешным проведением саммита БРИКС, который на днях завершился в китайском Сямэне, в рамках которого у российского лидера состоялась конструктивная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России отметил, что обе страны активно претворяют в жизнь договоренности, достигнутые главами двух стран во время их встречи.

Ван, со своей стороны, обратил внимание на тесное российско-китайское сотрудничество в различных сферах и заявил, что проходящий в настоящий момент его визит в Россию нацелен на обеспечение всестороннего консенсуса между Си и Путиным, а также на подготовку к 22-й регулярной встрече российского и китайского премьер-министров.

Напомним, что 4−5 сентября в Волгограде состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Дмитрия Рогозина с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном, где стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, космоса, сельского хозяйства, освоения Арктики, гражданской авиации и цифровой экономики.

Кроме того, 7 сентября состоялась встреча Вана с полпредом Президента РФ по ДФО Юрием Трутневым в рамках российско-китайских торговых переговоров.

8 сентября стороны намерены встретиться по вопросам межправительственного сотрудничества между местными правительствами российского Дальнего Востока, Забайкалья и Северо-Востока Китая.