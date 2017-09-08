Владивосток, 8 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Владивосток полон безграничных возможностей как туристическая столица, транспортный и торговый центр. Такое заявление на полях третьего Восточного экономического форума сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин на российско-японских переговорах

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«Наше искреннее желание заключается в том, чтобы Япония могла принять участие в работе, которая раскроет потенциал этого замечательного, великого города с его специфической, ностальгической атмосферой», — отметил Синдзо Абэ.

По его словам, японская сторона могла бы придать историческим видам Владивостока ещё большую красоту.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер-министр Японии принял приглашение российского лидера поучаствовать в Петербургском экономическом форуме, который состоится в мае 2018 года.