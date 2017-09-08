Анкара, 8 сентября, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Турецкий суд предъявил обвинения гражданке Германии в поддержке радикального проповедника Фетхуллы Гюлена, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Сообщается, что суд над гражданкой Германии проходит в городе Караман на юге Турции, ей грозит несколько лет лишения свободы.

Гражданка Германии турецкого происхождения была задержана в Анталье 31 августа, а затем освобождена под давлением немецкого МИДа.

В настоящий момент 49-летняя женщина, имя которой не раскрывается, находится на свободе, но ей запрещено покидать Турцию.

По информации немецкого Министерства иностранных дел, в настоящий момент в связи с «политическими» обвинениями в турецких тюрьмах находятся 10 граждан Германии. Однако обвинение в связях с организацией Гюлена, которого власти страны называют организатором попытки госпереворота в июле 2016 года, ранее гражданам Германии не предъявлялись.