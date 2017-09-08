Пекин, 8 сентября, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Председатель Шанхайской фондовой биржи У Цин был избран также председателем Всемирной федерации бирж (ВФБ), сообщает 7 сентября агентство «Синьхуа».

Axel Gaodd Шэньчжэньская фондовая биржа

У был избран на 57-й Генеральной ассамблее организации, которая проходила в тайском Бангкоке. Это событие знаменательно тем, что впервые за все время существования организации, представитель китайского материка был избран ее председателем.

«Для меня большая честь быть избранным на эту должность», — заявил У, добавив, что надеется развитые рынки поделятся опытом и экспертным мнением касательно биржевой деятельности с рынками становящимися.

ВФБ была организована в 1961 году, состоит из 67 формальных членов, представляющих ключевые фондовые рынки мира. Шесть бирж с китайского материка также представлены в организации.

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