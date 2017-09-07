Вашингтон, 8 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Принцип «око за око, зуб за зуб» в отношениях с Россией больше не устраивает Вашингтон, сообщила журналистам официальный представитель американского Государственного департамента Хизер Нойерт.

Флаг США

Комментируя обострение двусторонних дипломатических отношений с Москвой, дипломат заявила:

«Мы хотели бы улучшить наши отношения. Мы не хотим продолжения этого дипломатического «око за око».

Комментируя это высказывание, член Совфеда Алексей Пушков написал в Twitter, что этому «мирному» решению Госдепа предшествовал ряд агрессивных дипломатических шагов. Решение же принято после того, как возник риск сокращения дипломатического контингента до минимума.

«Закрыв 6 дипзданий России и устроив обыск, Госдеп решил, что больше не хочет ответов «око за око». Т. е. не хочет лишиться еще 150 дипломатов», — говорится в микроблоге.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя закрытие американскими властями российских диппредставительств в США, президент России Владимир Путин 5 сентября заявил:

«Если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155».

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