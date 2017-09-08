Владивосток, 8 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Механизмы, которые обеспечивают прерогативы Дальнего Востока, не могут быть распространены на все субъекты Российской Федерации. Такое заявление на полях третьего Восточного экономического форума сделал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На Восточном экономическом форуме

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«В таком случае равновесие в инвестиционном климате изменится, и нужно будет что-то снова придумывать для Дальнего Востока. Регион стал полигоном для испытаний по развитию экономики», — заявил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. На полях первого Восточного экономического форума в 2015 году было заключено 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн рублей, в 2016 году число заключённых соглашений увеличилось до 214, инвестиций — 1,85 трлн рублей.