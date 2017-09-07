Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 8 сентября, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Ураган «Хосе», который следует к островам Карибского моря вслед за ураганом «Ирма», может принести не меньшие разрушения, передает The Washington Post.

Ураган

Национальный ураганный центр США сообщил, что «Хосе» усилился до урагана третьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра «Хосе» достигает 193 км/ч.

При этом траектория движения урагана проходит севернее большей части Карибских островов. Однако он пройдет через острова Антигуа и Барбуда, которые уже понесли серьезный урон от урагана пятой категории «Ирма».

Напомним, 6 и 7 сентября ураган «Ирма» атаковал острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, а затем Антигуа и Барбуду, после чего направился в Пуэрто-Рико.

В максимальной степени от «Ирмы» пострадал остров Барбуда — около 90% зданий на острове повреждены или уничтожены, 60% жителей остались без крова. Уничтожены линии электропередач, повреждена водная инфраструктура.

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