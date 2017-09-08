Владивосток, 8 сентября, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Третий Восточный экономический форум во Владивостоке посетили свыше 6 тыс. человек более чем из 60 стран. Такие цифры озвучил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На пленарном заседании Восточного экономического форума

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По словам полпреда, на ВЭФ-2017 приехало почти в 2 раза больше человек, нежели в 2016 году, — свыше 6 тыс. Это представители более чем из 60 стран. Самой многочисленной делегацией стала японская — 349 человек. Южную Корею представляли 289 человек, Китай — 75 человек, Северную Корею — 6 человек.

«До начала проведения форума нам мысль в голову, что мы можем принять такое количество гостей, не приходила. Но, тем не менее, мы их приняли», — прокомментировал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях третьего Восточного экономического форума было подписано 217 соглашений на общую сумму в 2,5 трлн рублей. В 2015 году число соглашений составляло 80, их сумма — 1,3 трлн рублей.