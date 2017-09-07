Москва, 8 сентября, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Планы украинского руководства по возвращению Крыма путем создания для России невыносимых условий («чтобы запекло») бессмысленны, 8 сентября сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

Комментируя заявление украинского президента Петра Порошенко в Верховной раде, где украинский лидер предложил сделать так, «чтобы врагу запекло» и Россия не смогла удержать Крым под давлением «международного права», Пушков сообщил, что крымской земли Киеву не увидеть никогда.

«Крымчане никогда не вернутся туда, где насаживают ненависть к России», — написал он.

«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт, — сообщил он в микроблоге. — Украине не Крым нужно возвращать, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен [украинского экс-президента Виктора] Януковича. Недосягаемая ныне высота!»

Напомним, в своей очередной речи перед депутатами Рады Порошенко заявил о двух нереалистичных вариантах развития событий по Крыму: первый — возврат территории военным путем и второй — добровольная сдача полуострова Россией.

В связи с этим он предложил вынудить Москву распрощаться с Крымом через давление извне. Буквально он произнес следующее:

«Но мы можем с вами создать такие условия, что Крым станет для России непосильной ношей. Так порой вор выкидывает украденное, когда оно начинает ему печь. И мы должны создать все условия, чтобы оно ему запекло».

Порошенко уверен, что на его стороне будут инструменты внешнего давления на Россию — такие как санкции, международные суды.

Отметим, что вопрос с Грузией не является для Киева посторонним. Так, третий президент Грузии Михаил Саакашвили, пытавшийся сделать «политическую карьеру» на Украине, в свое время, как и Порошенко, обвинял Россию в разжигании сепаратизма. В итоге Саакашвили лишлся президентского поста.