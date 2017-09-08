Владивосток, 8 сентября, 2017, 03:24 — ИА Регнум. В рамках третьего Восточного экономического форума, который проходил 6−7 сентября во Владивостоке, были подписаны соглашения на сумму в 2,5 трлн рублей. Такую цифру озвучил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На пленарном заседании Восточного экономического форума

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Юрий Трутнев отметил, что программа роста объёма инвестиций на полях ВЭФ-2017 была выполнена: 217 соглашений, 2,5 трлн рублей инвестиций и 68 тыс. рабочих мест. На средства российских инвесторов приходится 91,7% от общего объёма привлечённых инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В 2015 году были подписаны 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн рублей, в 2016 году — 217 соглашений на сумму в 1,85 трлн рублей.