Владивосток, 8 сентября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Китай намерен создать инвестиционный фонд стоимостью 100 млрд юаней ($15,3 млрд) для финансирования проектов регионального сотрудничества между Россией и Китаем, передает 7 сентября агентство «Синьхуа».

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Как заявил премьер Госсовета КНР Ван Ян в кулуарах третьего Восточного экономического форума во Владивостоке, Китай готов увеличить объем инвестиционного фонда и предложить финансирование Фондом шелкового пути российско-китайских программ.

По его словам, китайское правительство поощряет инвестиции своих предприятий в российский Дальний Восток и расширение сотрудничества в сфере производства, освоения ресурсов, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

«Китай и в дальнейшем будет укреплять торговлю и требовать от своих компаний подчиняться российским законам и нормам, надеясь, что российская сторона в полной мере осуществит заявленную политику защиты законных интересов китайских предприятий», — заявил Ван, добавив, что Китай является идеальным партнером для России в вопросе развития Дальнего Востока в плане предоставляемых им возможностей.

По словам вице-премьера, страны уже достигли взаимного политического доверия, а также направили развитие экономик стран в комплементарном ключе. Так, Китай является крупнейшим источником импорта для ДФО, а китайские предприятия уже инвестировали средства в 26 проектов в этом регионе.

Напомним, что принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, как утвреждает полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, прибыли свыше 5 тыс. человек из 61 страны мира.