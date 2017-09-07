Мехико, 8 сентября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Хён Ки в Мексике был объявлен правительством страны персоной нон-грата, передает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

В заявлении МИД Мексики говорится, что посол КНДР должен покинуть страну в течение 72 часов.

Сообщается, что правительство Мексики пошло на данный шаг в связи с проведением Северной Кореей шестых ядерных испытаний, «представляющих абсолютную угрозу региону и миру».

Напомним, 3 сентября стало известно об успешном испытаниивоенными КНДР водородной бомбы, что стало причиной эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

Организация объединенных наций осудила Северную Корею. США, Япония и Южная Корея призывают к новым санкциям в отношении Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп «не исключает» применения военной силы в отношении КНДР — хотя и «не хочет идти по пути войны».