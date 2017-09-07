Владивосток, 8 сентября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Запуск новых железнодорожных маршрутов, минующих украинскую территорию, начнется в октябре 2017 года, на Дальневосточном экономическом форуме сообщил журналистам президент ОАО РЖД Олег Белозеров.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

Белозеров уточнил, что пока речь идет о грузовых перевозках, потому что ситуация с пассажирскими сложнее, и ее нужно урегулировать отдельно. Необходимо учитывать расписание движения пассажирских поездов.

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Напомним, строительство железнодорожного участка «Журавка — Миллерово» в обход украинской территории окончено 11 августа 2017 года. В этот день по участку длиной 137,5 км прошел пробный состав.

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