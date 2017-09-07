Вашингтон, 8 сентября, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Международная правозащитная группа Human Rights Watch потребовала от США и ООН вернуться к рассмотрению вопроса компенсаций косовским цыганам, насильно переселенным в лагеря беженцев, передает Associated Press.

Yann Цыгане

Речь идет о цыганах, переселенных в лагеря беженцев во время гражданской войны 1990-х годов. Претензия связана с нахождением данных лагерей в экологически неблагоприятной территории — с повышенным содержанием свинца в окружающей среде.

Согласно докладу организации, компенсация требуется не менее чем для 600 человек, размещенным в лагерях миссии США.

В 2016 году консультативная группа ООН рекомендовала Соединенным Штатам принести извинения цыганам из Косово, а также выплатить денежную компенсацию за нарушение их прав на жизнь и здоровье.

Однако США в мае 2017 года заявили, что извинений и прямых компенсаций не будет, — вместо этого планируется создать добровольный фонд, целью которого станет помощь меньшинствам Косово.