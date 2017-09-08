Москва, 8 сентября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Вопрос войны на территории Украины для президента Петра Порошенко ключевым не является. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

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«До тех пор, пока есть запрос на войну, любые мирные инициативы будут блокироваться. Мы говорим об ООН — хорошая идея, решается самый главный вопрос, пункт первый, в который мы упёрлись. Если мы проходим пункт первый, дальше будет диалог», — отметил бывший депутат Верховной Рады Украины.

«Я внимательно слушал речь президента, в самой структуре доклада сначала Евросоюз, интеграция, ассоциация, потом внутренняя политика и в конце доклада речь идёт о Донбассе. То есть вопрос войны на территории Украины не является ключевым, — подчеркнул Килинкаров. — Если коротко подвести того, что было озвучено: мира не будет, и власть я не отдам».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент Украины в ходе ежегодного послания парламенту заявил, что готов обсудить в ООН вопрос о введении миротворческих войск в Донбасс при условии, что Российская Федерация не будет участвовать в миссии.