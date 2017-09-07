Мадрид, 8 сентября, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании признал незаконным решение Каталонии провести референдум о независимости, передает Reuters.

Суд

Судьи посчитали закон, принятый парламентом Каталонии и подписанный председателем правительства региона Карлесом Пучдемонтом, нарушающим конституцию Испании.

Рассмотрение вопроса в Конституционном суде состоялось по обращению премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который ранее заявил о «нелегитимности» действий каталонских властей.

Напомним, 6 сентября парламент Каталонии принял закон, согласно которому 1 октября в испанской провинции планировалось провести референдум о независимости от Испании.

После принятия закона о референдуме парламентом соответствующий указ был подписан кабинетом министров во главе с председателем правительства Каталонии.