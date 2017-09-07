Бужумбура, 8 сентября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщает о возвращении домой из Танзании первых 300 вынужденных переселенцев, покинувших Бурунди в 2015 году, передает Reuters.

MONUSCO Photos Бурундийские беженцы

Сообщается, что беженцы добрались до Бурунди самостоятельно и были приняты без особых проблем.

Более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть африканскую страну во время политического кризиса 2015 года, вызванного решением президента Пьера Нкурунзиза избираться на третий срок.

В настоящий момент власти Танзании и Бурунди заявляют, что в Бурунди вынужденным переселенцам ничего не угрожает. Это позволило УВКБ ООН начать программу репатриации.

Около 12 тыс. беженцев из Бурунди уже согласились вернуться домой, однако большая часть из 240 тыс. бурундийцев, находящихся в Танзании, пока «сомневается» — президентом страны все еще является Нкурунзиза.