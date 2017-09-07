Киев, 8 сентября, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Надежды на возврат Крыма Украине силой, как и добровольный отказ России от полуострова, — безосновательны. Но можно вынудить Москву отказаться от этой территории, заявил украинский президент Петр Порошенко в Верховной раде.

Виды на Крым. Советский плакат

«Можем ли мы отбить Крым у России силой? Это реально? Нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать такие условия, что Крым станет для России непосильной ношей. Так порой вор выкидывает украденное, когда оно начинает ему печь, — заявил он. — И мы должны создать все условия, чтобы оно ему запекло».

Обращаясь к депутатам с ежегодным посланием, лидер страны отметил, что Киев будет воздействовать на Россию, используя инструменты «международного права» — от санкций до судов.

Украинский политик признал, что быстро эффекта не получить, но расчет верный, и он верит в результат.

«Так мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия», — сказал он.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года, когда большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киевские власти при каждом удобном случае приводят это событие в пример «российской агрессии» и предлагают различные варианты возврата территории.

Параллельно звучат предложения отгородиться от России и в частности — от Крыма.

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