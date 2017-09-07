Приштина, Сербия, 8 сентября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Косовская партия «Сербский список», представляющая интересы сербской общины в крае, 7 сентября согласилась поддержать коалицию партий, возглавляемых бывшими полевыми командирами террористической организации «Армия освобождения Косово», взамен на три министерских поста в новом правительстве. Таким образом, в парламенте сформировалось большинство в 63 из 120 депутатов, что положило конец политическому кризису, продолжавшемуся в Косово с середины июня.

Флаг Косово

В состав коалиции вошли партии бывших албанских боевиков Рамуша Харадиная, Кадри Весели и Фатмира Лимая — «Альянс за будущее Косово», «Демократическая партия Косово» и «Инициатива за Косово», депутаты от «Сербского списка», а также ранее заключившая соглашение с коалицией партия «Альянс за новое Косово» миллиардера и бывшего президента Бехджета Пацолли.

Парламент Косово на заседании 7 сентября избрал Кадри Весели на должность спикера на второй срок. В должности вице-спикера утверждён представитель «Сербского списка» Славко Симич.

Позднее президент Косово Хашим Тачи вручил мандат на составление правительства Рамушу Харадинаю, претендующему на должность премьер-министра, которую он уже занимал в 2004 — 2005 годах.

Напомним, по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Косово 11 июня, ни одна из политических не смогла набрать большинства. Коалиция «ПАН» во главе с Рамушем Харадинаем получила 39 мест, позднее распавшаяся коалиция умеренных реформистов — «Демократического союза Косово» экс-премьера Исы Мустафы и «Альянса за новое Косово» Бехджета Пацолли — 29 депутатских кресел, албанское радикальное движение «Самоопределение» Альбина Курти — 32 места, «Сербский список» — 10 мест и ещё десять мандатов получили партии различных меньшинств.