Вашингтон, 8 сентября, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Китайский миллиардер и «диссидент» Го Венгуй, который на родине обвиняется в тяжких преступлениях, запросил политического убежища в США, передает Reuters.

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В настоящий момент магнат из Китая находится в США. По словам адвоката Го Венгуя Томаса Рагланда, заявка на предоставление убежища обеспечит его клиенту «юридическую защиту» от депортации и уголовного преследования властей КНР.

«Он боится вернуться в Китай из-за своих политических заявлений, которые разоблачают коррупцию среди китайских чиновников», — пояснил Рагланд.

Го Венгуй известен в КНР своей критикой ряда высокопоставленных чиновников, которых он обвиняет в коррупции. Однако причина «боязни» возвращения в Китай может быть не только политической.

На родине Го Венгуя ожидает суд по 19 пунктам обвинения в тяжких уголовных преступлениях — взяточничестве, мошенничестве, отмывании денег, а также похищении людей и изнасиловании.