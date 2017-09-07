Москва, 8 сентября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Вторая мощная вспышка на Солнце произошла 7 сентября, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

NASA Вспышка на Солнце

Вспышка класса X зафиксирована в 18:00 мск.

Отметим, класс Х — это самый высший класс активности из пяти. Самый слабый класс рентгеновского излучения — А.

Вспышка А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. Вспышка класса В мощнее в десять раз.

Напомним, накануне на Солнце произошла из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен мощная вспышка X9.3. Как отмечали в лаборатории, такие явления ранее бывали только в период пика солнечной активности, теперь же наблюдается солнечный минимум.

Крупный выброс солнечного вещества был направлен на Землю, о чем свидетельствуют данные, поступившие с космических солнечных коронографов. Скорость выброса оказался не менее 1000 км в секунду.

В лаборатории отметили, что вечером 7 сентября к Земле должны были подойти облака плазмы. Размер таких облаков при достижении ими орбиты Земли составляет до ста миллионов километров.