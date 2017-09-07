Вашингтон, 8 сентября, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Северной Кореей, передает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам американского президента, война «не является неизбежной».

«Я предпочел бы не идти по пути войны, — сообщил Трамп журналистам. — Если мы используем этот путь, то это будет очень печально. Для Северной Кореи».

Тем не менее, другие официальные представители Белого дома, выступившие перед журналистами, не исключили, что КНДР «не стоит недооценивать американскую волю для защиты себя и наших союзников».

Напомним, 6 сентября состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которых китайский лидер посоветовал решать проблему КНДР «посредством диалога».

7 сентября официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США и Южную Корею «немедленно отказаться от развертывания комплексов THAAD».