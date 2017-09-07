Бухарест, 8 сентября, 2017, 00:19 — ИА Регнум. МИД Румынии выразил обеспокоенность принятым Верховной Радой Украины новым Законом об образовании, согласно которому школьное образование на Украине с 2020 года будет полностью на украинском языке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в румынском МИД напомнили о ратифицированной Украиной рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств, согласно которой государства обязуются соблюдать права национальных меньшинств, включая право получать образование на родном языке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Наибольшее число румын на Украине проживает в Закарпатской (2,6%) и Черновицкой (19,8% вместе с молдаванами) областях. Так, в этих областях открыты 75 школ с обучением на румынском языке, а всего учатся на румынском языке более 16 тыс. школьников.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, молдаване являются «румынами», а молдавский язык — «румынским». Поэтому Бухарест неоднократно требовал от Киева объявить всех проживающих на Украине молдаван «румынами».

Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии.

Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.