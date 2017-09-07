Кишинёв, 8 сентября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать принятые парламентом Молдавии два закона, касающихся полномочий Гагаузской автономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон объяснил это тем, что принятые парламентом Молдавии в отредактированном виде законы не соответствуют предложениям, выработанным совместной рабочей группой парламента Молдавии, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества.

Guttorm Flatabø Гагаузия

«После обсуждения с башкагом Гагаузии Ириной Влах и другими представителями руководства Гагаузии и на основе выводов расширенной встречи с представителями Народного собрания от 25 июля 2017 года, принял решение не промульгировать и вернуть данные законопроекты обратно в парламент», — сообщил Додон.

Он призвал хранить мир и единство в обществе. «Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать всё, чтобы закон 1994 года работал в полной мере и все изменения или дополнения были в духе этого закона», — сказал президент.

Он добавил, что «будет настаивать», чтобы эти законы были приняты в изначально согласованной редакции, при том, что большинство в парламенте Молдавии контролируется не им, а лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а роль додоновских социалистов сводится к ситуативной поддержке парламентского большинства, как в случае с переходом к смешанной системе, которая поможет Плахотнюку остаться у власти и после парламентских выборов 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии, вопреки обещаниям молдавских властей, отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. В принятых парламентом Молдавии в июле законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комратом положение об особом уровне управления было исключено. Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов.

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.